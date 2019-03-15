Газпромбанк вышел из капитала совместного c венесуэльской нефтяной госкомпанией предприятия

Российский Газпромбанк вышел из капитала совместного c венесуэльской нефтяной госкомпанией PDVSA (Petroleos de Venezuela) предприятия Petrozamora. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя банка.

«Банк полностью вышел из косвенного владения компанией Petrozamora, детали сделки не раскрываются», — рассказал собеседник агентства.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в Газпромбанке сообщило, что Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSA из-за опасений последствий санкций США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков затем прокомментировал эту информацию, отметив, что Кремлю об этом ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против венесуэльской PDVSA. США объявили о блокировке американских активов PDVSA на 7 млрд. долларов. Также санкции запрещают покупателям из США приобретать нефть PDVSA. В случае, если такие покупки произойдут, деньги будут перечислены на заблокированный счет.