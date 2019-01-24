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    Банк ВТБ пока не ожидает повышения ключевой ставки Банком России

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Банк ВТБ в базовом прогнозе пока не ожидает повышения ключевой ставки Банка России.

    Как сообщает Report, об этом сообщил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

    Он не исключил, что в случае благоприятной геополитической обстановки курс российской валюты укрепится от 66 до 63 рублей за доллар.

    Прогноз ВТБ Капитала по инфляции - 4,2%, хотя у ЦБ выше, добавил глава банка ВТБ Андрей Костин.

    В декабре 2018 года ЦБ увеличил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,75%, перед этим он повышал ее в сентябре. 

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