Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Банк ВТБ (Азербайджан) запустил новый депозитный продукт "Универсал Плюс". Преимуществом вклада являются бонусные начисления, вместе с которыми максимальная ставка по вкладу достигает 12% годовых.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, согласно условиям нового продукта, начисленные проценты по депозиту выплачиваются ежемесячно или в конце срока. При открытии вклада с условием выплаты процентов в конце срока, расчет бонусов производится на начисленные по депозиту проценты. При ежемесячной выплате процентов, расчет премиальных начислений производится на первоначальную сумму. Кроме того, согласно бонусной программе, клиенты получают подарки в виде пластиковой карты и услуги бесплатного SMS-уведомления.

Для клиентов же, предпочитающих застрахованные вклады, по данному продукту предлагается выбор меньшего процента. Так, клиенты могут выбрать депозит "Универсал Плюс" со стандартными условиями, то есть без бонусов. В таком случае, ставка вклада составляет 9%, и депозит попадает в категорию застрахованных Фондом гарантирования вкладов", - говорится в информации банка.

Вклад "Универсал Плюс" открывается в национальной валюте и позволяет разместить денежные средства от 300 манатов. Депозит можно разместить сроком от 3 до 36 месяцев. В первой половине срока предусматривается пополнение вклада с минимальной суммой пополнения 100 манатов.

Напомним, что ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банком ОАО Банк ВТБ. Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) - ОАО Банк ВТБ и ОАО "AtaHolding". ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.