Банк ВТБ предложит бизнесменам Азербайджана новые услуги

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Вице-президент, зампред правления российского Банка ВТБ Михаил Осеевский в рамках рабочего визита в Баку встретился с министром экономики Шахином Мустафаевым.

Как сообщает Report, в ходе встречи российской представитель отметил, что банк строит планы по расширению и углублению сотрудничества с азербайджанскими предпринимателями, и с этой целью в Банк ВТБ (Азербайджан), дочернюю структуру банка, инвестированы дополнительные средства.

“Как и в России, в Азербайджане шел процесс долларизации. Есть проблемы с ликвидностью национальной валюты. Надо подумать над тем, как устранить эти проблемы. Для исправления ситуации Банк ВТБ намерен предложить на азербайджанском рынке новые услуги, в том числе, имеющую значение для деловых людей услугу факторинга”, - отметил М.Осеевский.