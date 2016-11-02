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    Банк ВТБ предложит бизнесменам Азербайджана новые услуги

    Вице-президент российского Банка ВТБ Михаил Осеевский встретился с министром экономики Шахином Мустафаевым

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Вице-президент, зампред правления российского Банка ВТБ Михаил Осеевский в рамках рабочего визита в Баку встретился с министром экономики Шахином Мустафаевым.

    Как сообщает Report, в ходе встречи российской представитель отметил, что банк строит планы по расширению и углублению сотрудничества с азербайджанскими предпринимателями, и с этой целью в Банк ВТБ (Азербайджан), дочернюю структуру банка, инвестированы дополнительные средства.

    “Как и в России, в Азербайджане шел процесс долларизации. Есть проблемы с ликвидностью национальной валюты. Надо подумать над тем, как устранить эти проблемы. Для исправления ситуации Банк ВТБ намерен предложить на азербайджанском рынке новые услуги, в том числе, имеющую значение для деловых людей услугу факторинга”, - отметил М.Осеевский. 

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