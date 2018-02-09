Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,5%.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте регулятора.

В прошлом году ЦБ понижал ключевую ставку шесть раз, последний - в декабре на 0,5 п.п. Всего за год она упала на 2,25%. Решение ЦБ совпало с ожиданиями аналитиков, которые были уверены в снижении ставки на 0,25 п.п.

Report отмечает, что решение не повлияло на курс рубля, который сохранился на уровне 58 RUB/USD.