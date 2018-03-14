Банк России назвал причину оттока капитала из страны

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Отток капитала из России теперь формируется не за счет погашения долгов банков, а благодаря росту иностранных активов компаний.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, это следует из статистики Банка России.

Цены на нефть выросли, и экспортеры хранят дополнительную выручку за рубежом, заявляет регулятор.

Чистый вывоз капитала в январе-феврале составил 9,8 млрд долларов, это в 2,2 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Отток был связан преимущественно с ростом иностранных активов прочих секторов, указал регулятор.

Согласно прогнозу ЦБ, отток капитала в наступившем году составит около 16 млрд долларов. В 2019-2020 годам он сократится до 8-9 млрд долларов. За первые 2 месяца года за рубеж вывезен уже 61% прогнозируемого объема оттока капитала.

Напомним, что, по словам советника президента России Сергея Глазьева, отток средств из российской экономики составил более 1 трлн долларов за последние 30 лет.