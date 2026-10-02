Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Bank Respublika увеличит уставный капитал

    Финансы
    • 02 октября, 2026
    • 15:58
    Bank Respublika увеличит уставный капитал

    ОАО Bank Respublika планирует увеличить уставный капитал еще на 39 546 542 маната, или на 19,7%, доведя его с 200 751 530 манатов до 240 298 072 манатов.

    Как сообщает Report, увеличение капитала произойдет за счет повышения номинальной стоимости 30 188 200 акций, находящихся в обращении.

    Номинальная стоимость каждой акции будет увеличена с 6,65 маната до 7,96 маната.

    Кроме того, Bank Respublika планирует выпустить привилегированные акции на сумму 80 млн манатов. 80 млн новых акций номинальной стоимостью 1 манат каждая будут размещены закрытым способом. Ожидается, что ценные бумаги приобретут существующие акционеры ОАО Access Bank в рамках ранее анонсированного процесса консолидации. Таким образом, уставный капитал Bank Respublika составит приблизительно 320 млн манатов, из которых 25% будут принадлежать новому акционеру.

    Отметим, что Bank Respublika основан в 1992 году. 63,32% акций банка принадлежат Натигу Гулиеву, 18,46% - Эльчину Гулиеву, 8,47% - Намигу Гулиеву, 5,45% - Шакиру Рагимову, 4,22% - SIDT, а 0,08% - другим лицам.

    Bank Respublika Уставный капитал
    "Bank Respublika" nizamnamə kapitalını bir qədər də artırır
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:23

    Двум гражданам Ирана предъявлены обвинения в подготовке теракта в Манчестере

    Другие страны
    04:53

    МВФ одобрил продление кредитной программы для Боливии на три года

    Другие страны
    04:16

    UKMTO: У берегов Омана атакован нефтяной танкер

    Другие страны
    04:05

    Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря

    Другие страны
    03:44

    Сегодня отмечается День сотрудничества тюркских государств

    Внешняя политика
    03:07

    Трамп: США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топлива

    Другие страны
    02:39

    Bloomberg: Пентагон сократит выплаты военным киберспециалистам

    Другие страны
    02:21

    Обсуждено развитие стратегических связей между Азербайджаном и Сербией

    Внешняя политика
    01:50

    В России заключенный застрелил в поезде конвоира во время этапирования

    В регионе
    Лента новостей