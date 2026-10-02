Bank Respublika увеличит уставный капитал

ОАО Bank Respublika планирует увеличить уставный капитал еще на 39 546 542 маната, или на 19,7%, доведя его с 200 751 530 манатов до 240 298 072 манатов.

Как сообщает Report, увеличение капитала произойдет за счет повышения номинальной стоимости 30 188 200 акций, находящихся в обращении.

Номинальная стоимость каждой акции будет увеличена с 6,65 маната до 7,96 маната.

Кроме того, Bank Respublika планирует выпустить привилегированные акции на сумму 80 млн манатов. 80 млн новых акций номинальной стоимостью 1 манат каждая будут размещены закрытым способом. Ожидается, что ценные бумаги приобретут существующие акционеры ОАО Access Bank в рамках ранее анонсированного процесса консолидации. Таким образом, уставный капитал Bank Respublika составит приблизительно 320 млн манатов, из которых 25% будут принадлежать новому акционеру.

Отметим, что Bank Respublika основан в 1992 году. 63,32% акций банка принадлежат Натигу Гулиеву, 18,46% - Эльчину Гулиеву, 8,47% - Намигу Гулиеву, 5,45% - Шакиру Рагимову, 4,22% - SIDT, а 0,08% - другим лицам.