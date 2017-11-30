Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Bank Respublika предлагает агрокредит до 500 тысяч манатов в поддержку действующих в агросекторе предпринимателей.

Об этом сообщили Report в банке.

Агрокредит может быть выдан в долларах или евро. Срок кредита - от 6 до 24 месяцев, однако он может быть увеличен по желанию клиента.

Кредит выдается на индивидуальных условиях, в зависимости от особенностей и специфики его назначения. На аналогичных условиях предлагается и свободный график погашения кредита. Учитывая интересы каждого фермера, применяется льготный период от 6 до 12 месяцев.

Заявку для получения агрокредита можно подать, обратившись в один из офисов банка. Более подробная информация об условиях кредита предоставлена на сайте банка.