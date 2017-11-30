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    Bank Respublika предлагает агрокредит до 500 тысяч манатов

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Bank Respublika предлагает агрокредит до 500 тысяч манатов в поддержку действующих в агросекторе предпринимателей. 

    Об этом сообщили Report в банке.

    Агрокредит может быть выдан в долларах или евро. Срок кредита - от 6 до 24 месяцев, однако он может быть увеличен по желанию клиента.

    Кредит выдается на индивидуальных условиях, в зависимости от особенностей и специфики его назначения. На аналогичных условиях предлагается и свободный график погашения кредита. Учитывая интересы каждого фермера, применяется льготный период от 6 до 12 месяцев.

    Заявку для получения агрокредита можно подать, обратившись в один из офисов банка. Более подробная информация об условиях кредита предоставлена на сайте банка.

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