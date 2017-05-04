Bank Respublika дарит бесплатную карту родившимся в мае

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ ОАО Bank Respublika запускает очередную кампанию, приуроченную к 25-летию банка.

Как сообщили Report из банка, в рамках кампании каждый родившийся в мае сможет получить пластиковую карту MasterCard Standard или Visa Classic бесплатно и без первоначального взноса.

Для участия в акции достаточно предъявить удостоверение личности и заказать карту в банке. Для экономии времени заказать карту можно и онлайн на сайте банка. В качестве дополнительного подарка банк дарит бесплатное подключение к услугам Mobil и Internet Şöbə. Также для текущих клиентов банк дает возможность обновить используемую карту на класс выше - без первоначального взноса и тоже бесплатно. В кампании участвуют все пластиковые карты кроме MasterCard World Elite и Visa Infinite. По условиям кампании каждый клиент может получить или обновить одну карту.

Bank Respublika начал свою деятельность 22 мая 1992-го года и за эти годы стал одним из ведущих банков Азербайджана. В этом году банк отмечает свое 25-летие, в связи с чем запланированы ряд приятных сюрпризов для своих клиентов, которые будут предоставляться на протяжении всего года.