Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    Bank of Baku выпускает облигации на 40 млн манатов

    Финансы
    • 03 сентября, 2025
    • 16:29
    Bank of Baku выпускает облигации на 40 млн манатов

    Bank of Baku готовится разместить на Бакинской фондовой бирже (БФБ) облигации на сумму 40 млн манатов.

    Как сообщает Report, речь идет о 400 тыс. процентных именных необеспеченных бездокументарных облигациях номинальной стоимостью 100 манатов каждая.

    Ценные бумаги будут размещены путем открытой подписки и будут находиться в обращении в течение 18 месяцев. Годовая доходность составит 13%. Выплата процентов будет производиться ежемесячно. Андеррайтером выпуска выступает инвестиционная компания ABB-Invest. 

    Желающие приобрести облигации могут обратиться в другие инвестиционные компании, являющиеся членами БФБ.

    Выкуп ценных бумаг эмитентом в период обращения не предусмотрен.

    Bank of Baku облигации БФБ биржа
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    "Bank of Baku" 40 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Лента новостей