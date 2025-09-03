Bank of Baku выпускает облигации на 40 млн манатов
Финансы
- 03 сентября, 2025
- 16:29
Bank of Baku готовится разместить на Бакинской фондовой бирже (БФБ) облигации на сумму 40 млн манатов.
Как сообщает Report, речь идет о 400 тыс. процентных именных необеспеченных бездокументарных облигациях номинальной стоимостью 100 манатов каждая.
Ценные бумаги будут размещены путем открытой подписки и будут находиться в обращении в течение 18 месяцев. Годовая доходность составит 13%. Выплата процентов будет производиться ежемесячно. Андеррайтером выпуска выступает инвестиционная компания ABB-Invest.
Желающие приобрести облигации могут обратиться в другие инвестиционные компании, являющиеся членами БФБ.
Выкуп ценных бумаг эмитентом в период обращения не предусмотрен.
