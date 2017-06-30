Bank BTB объявляет о начале кредитной кампании для сотрудников полиции

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Bank BTB в связи с профессиональным праздником сотрудников МВД объявляет льготную кредитную кампанию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

К кампании, которая продлится с 1 июля до 31 июля, могут присоединиться как действующие сотрудники, так и пенсионеры МВД.

В рамках кампании сотрудники органов внутренних дел могут получить потребительский кредит с нулевой комиссией. По условиям кампании кредиты суммой до 3 тыс. манатов будут выдаваться без поручителя. Срок кредита равен 36 месяцам, максимальная сумма кредита - до 5 тыс. манатов. Кредитный продукт "Наличные деньги" можно получить в головном офисе и во всех филиалах Bank BTB.

Отметим что, сегодня Bank BTB представлен 10 филиалами, 7 отделениями и Департаментом клиентского обслуживания при головном офисе банка.