Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Банк Англии повысил учетную ставку впервые за 10 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, размер ставки в Великобритании увеличен на 0,25 процентного пункта - до 0,5% годовых.

Банк Англии сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунт стерлингов (570 млрд долларов) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов. Решения банка совпали с ожиданиями рынка.

После решения фунт стерлингов начал дешеветь на глобальном рынке, курс опустился с 1,33 до 1,31 USD/GBP.

Аналитическая группа Report полагает, что фунт стерлингов подешевел в связи с ожиданиями повышения учетной ставки и резким ростом курса в последние месяцы. Иными словами, инвесторы реализовали собственную прибыль в фунт стерлингах.