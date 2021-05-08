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Бакинское метро получило 40 млн манатов субсидий из госбюджета

Бакинское метро получило 40 млн манатов субсидий из госбюджета В 2020 году ЗАО "Бакинский метрополитен" из государственного бюджета выделено 40 млн манатов субсидий
Финансы
8 мая 2021 г. 11:53
Бакинское метро получило 40 млн манатов субсидий из госбюджета

В 2020 году ЗАО "Бакинский метрополитен" из государственного бюджета выделено 40 млн манатов субсидий.

Об этом заявили в Бакметрополитене в ответ на запрос Report.

Кроме того, прошлогодние доходы бакинского метро от пассажироперевозок составили 25,1 млн манатов, а себестоимость его услуг составила 111,1 млн манатов.

"Несмотря на то, что пассажирские перевозки в метро приостановлены, необходимо поддержание оборудования в исправном состоянии, выполнение процессов в соответствии с технической нормативной документацией. В связи с этим в течение года из бюджета была выделена помощь в размере 27,7 млн манатов для покрытия расходов по эксплуатации метрополитена", - отмечается в сообщении.

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