Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Бакинский метрополитен погасил беспроцентный кредит от Минфина

    Финансы
    • 21 января, 2026
    • 18:08
    Бакинский метрополитен погасил беспроцентный кредит от Минфина

    ЗАО "Бакинский метрополитен" 20 февраля 2025 года полностью погасило беспроцентный кредит в размере 244,8 млн манатов, предоставленный Министерством финансов.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в акционерном обществе.

    Отмечается, что средства, использованные в рамках соответствующего кредитного соглашения, были возвращены за счет ресурсов Гарантийного фонда при участии Министерства финансов. В настоящее время проводятся процедуры по включению этих средств в уставный капитал метрополитена.

    В 2025 году Бакинский метрополитен также получил 73,63 млн манатов из государственного бюджета в виде капитальных средств, направленных на финансирование крупных строительных и ремонтных работ, закупку новых основных средств, включая подвижной состав, а также развитие инфраструктуры.

    Кроме того, в этом году правительство выделило компании 42,662 млн манатов в виде субсидий для компенсации убытков, понесенных из-за низких тарифов на пассажирские перевозки.

    Уставный капитал ЗАО "Бакинский метрополитен" составляет 2 млрд 580,638 млн манатов.

    Бакинский метрополитен Минфин кредит Гарантийный фонд
    Bakı metrosu Maliyyə Nazirliyindən aldığı faizsiz krediti bağlayıb

    Последние новости

    18:42

    Трамп и Зеленский проведут встречу сегодня в Давосе

    Другие страны
    18:39

    Трамп: Венесуэла за полгода заработает больше, чем за последние 20 лет

    Другие страны
    18:39

    Трамп раскритиковал политический и экономический курс Европы

    Внешняя политика
    18:32

    Moody`s прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане в 2026-2027гг

    Финансы
    18:26

    Трамп рассказал, как показал Путину "мастер-класс" по урегулированию конфликтов

    Внешняя политика
    18:25

    Мирзоян: В урегулировании с Баку и Анкарой мы добились ощутимых успехов

    В регионе
    18:24

    Moody`s: Рост ВВП Азербайджана в 2026 году составит 3%

    Финансы
    18:16

    Азербайджан резко увеличил прибыль от продажи карбамида Украине

    АПК
    18:08

    Бакинский метрополитен погасил беспроцентный кредит от Минфина

    Финансы
    Лента новостей