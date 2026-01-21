Бакинский метрополитен погасил беспроцентный кредит от Минфина

ЗАО "Бакинский метрополитен" 20 февраля 2025 года полностью погасило беспроцентный кредит в размере 244,8 млн манатов, предоставленный Министерством финансов.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в акционерном обществе.

Отмечается, что средства, использованные в рамках соответствующего кредитного соглашения, были возвращены за счет ресурсов Гарантийного фонда при участии Министерства финансов. В настоящее время проводятся процедуры по включению этих средств в уставный капитал метрополитена.

В 2025 году Бакинский метрополитен также получил 73,63 млн манатов из государственного бюджета в виде капитальных средств, направленных на финансирование крупных строительных и ремонтных работ, закупку новых основных средств, включая подвижной состав, а также развитие инфраструктуры.

Кроме того, в этом году правительство выделило компании 42,662 млн манатов в виде субсидий для компенсации убытков, понесенных из-за низких тарифов на пассажирские перевозки.

Уставный капитал ЗАО "Бакинский метрополитен" составляет 2 млрд 580,638 млн манатов.