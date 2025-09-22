Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Баффетт продал акции крупнейшего в мире производителя электромобилей BYD

    Финансы
    • 22 сентября, 2025
    • 16:43
    Баффетт продал акции крупнейшего в мире производителя электромобилей BYD

    Акции крупнейшего в мире производителя электромобилей - китайской BYD - подешевели на 3,5% после сообщений о том, что инвесткомпания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway полностью вышла из акционерного капитала данной компании.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на биржевую отчетность Berkshire Hathaway.

    Впервые в акции BYD Баффетт инвестировал в 2008 году и постепенно довел долю до 10%. Однако в последние годы он начал избавляться от акций автопроизводителя с хорошей прибылью - с 2008 года котировки BYD подорожали в 20 раз.

    По данным агентства, еще в конце 2024 года инвестор держал в компании небольшую долю стоимостью $415 млн, теперь же он полностью продал свой пакет.

    Berkshire Hathaway США КНР компания BYD Уоррен Баффетт акционерный капитал электромобили

