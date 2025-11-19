Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Бабаев: Почти половина аграрного бюджета в 2026г будет направлена на продовольственную безопасность

    Финансы
    • 19 ноября, 2025
    • 12:51
    Бабаев: Почти половина аграрного бюджета в 2026г будет направлена на продовольственную безопасность

    В 2026 году 42% бюджетных средств, выделяемых на сельское хозяйство Азербайджана - это 513 млн манатов, - будут направлены на укрепление продовольственной безопасности.

    Как передает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев на пленарном заседании Милли Меджлиса по бюджетному пакету на 2026г.

    По словам министра, в целом на сельское хозяйство и продовольственную безопасность в госбюджете на 2026 год предусмотрено 1,2 млрд манатов.

    Бабаев подчеркнул, что в будущем году расходы на аграрный сектор достигнут 15% прогнозируемого аграрного ВВП.

    Структура распределения средств: 42 % (513 млн манатов) - субсидии, льготы на сельхозтехнику, оборудование и системы орошения; 40 % (490 млн манатов) - мероприятия по улучшению мелиоративного состояния земель; 18 % (219 млн манатов) - ветеринарные и другие аграрные мероприятия.

    Лента новостей