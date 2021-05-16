AzTV впервые опубликовал финансовую отчетность

В 2019 году AzTV заплатил налог на прибыль в размере 90 тыс. манатов

ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV) завершило 2019 год с чистым убытком в размере 2,598 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность учреждения, это на 53,2% или в 2,1 раза меньше, чем в 2018 году.

В 2019 году доходы AzTV составили 34,242 млн манатов (на 5,1% больше, чем в 2018 году), в том числе доходы от внебиржевых операций (отчисления из госбюджета) – 32,938 млн манатов (на 1,4% больше), доходы от биржевых операций – 541 тыс. манатов (в 5,9 раза больше), прочие операционные доходы – 763 тыс. манатов (в предыдущем году не было).

Расходы акционерного общества за год составили 36,75 млн манатов (на 3,5% меньше), в том числе на расходные материалы – 1,017 млн манатов (на 7,8% больше), на заработную плату – 19,021 млн манатов (на 16,6% больше), амортизационные расходы – 4,851 млн манатов (на 17,4% меньше), прочие операционные расходы – 11,861 млн манатов (на 20,8% меньше).

В 2019 году AzTV заплатил налог на прибыль в размере 90 тыс. манатов, что в 4,7 раза больше, чем в 2018 году.

На 1 января 2020 года активы акционерного общества составили 27,514 млн манатов, что на 4% меньше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства организации увеличились в 4 раза – до 2,553 млн манатов, а балансовый капитал снизился на 11% - до 24,961 млн манатов.

AzTV создана как коммерческая структура указом президента Ильхама Алиева от 23 марта 2005 года на базе Государственной телевизионной и радиовещательной компании.