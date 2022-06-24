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Azersun Holding получит компенсацию от германской компании

Azersun Holding получит компенсацию от германской компании Германская перестраховочная компания HellmanFriedman возместит ущерб, причиненный движимому и недвижимому имуществу ООО Azersun Holding в результате пожара, произошедшего в апреле этого года в Промышленном парке Азерсун в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиев
Финансы
24 июня 2022 г. 14:57
Azersun Holding получит компенсацию от германской компании

Германская перестраховочная компания Hellman&Friedman возместит ущерб, причиненный движимому и недвижимому имуществу ООО Azersun Holding в результате пожара, произошедшего в апреле этого года в Промышленном парке Азерсун в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева города Сумгайыт.

Об этом Report сообщил главный исполнительный директор холдинга Саваш Узан, принимавший участие в бизнес-форуме Азербайджан-Черноморский банк торговли и развития в Баку.

"Это займет некоторое время, но в итоге компенсация будет выплачена", - сказал Узан.

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Версия на азербайджанском языке "Azərsun Holdinq"ə yanğın zamanı dəymiş ziyanı ödəyəcək şirkətin adı açıqlanıb

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