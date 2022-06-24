Azersun Holding получит компенсацию от германской компании

Германская перестраховочная компания HellmanFriedman возместит ущерб, причиненный движимому и недвижимому имуществу ООО Azersun Holding в результате пожара, произошедшего в апреле этого года в Промышленном парке Азерсун в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиев

Германская перестраховочная компания Hellman&Friedman возместит ущерб, причиненный движимому и недвижимому имуществу ООО Azersun Holding в результате пожара, произошедшего в апреле этого года в Промышленном парке Азерсун в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева города Сумгайыт.

Об этом Report сообщил главный исполнительный директор холдинга Саваш Узан, принимавший участие в бизнес-форуме Азербайджан-Черноморский банк торговли и развития в Баку.

"Это займет некоторое время, но в итоге компенсация будет выплачена", - сказал Узан.