​Азербайджанские страховщики собрали 470 млн манатов за 8 месяцев года

В январе-августе текущего года страховые компании Азербайджана собрали 469,8 млн манатов взносов, выплатили 175,5 млн манатов, сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками.

Поступления по добровольным видам страхования составили 315,6 млн манатов, выплаты – 124,1 млн манатов. Поступления по обязательным видам страхования составили 154,2 млн манатов, выплаты – 51,4 млн манатов.

На добровольные виды страхования пришлось 67,2%, обязательные - 32,8% сборов, выплаты по добровольным видам страхования составили 70,7%, по обязательным видам - 29,3% всех выплат.