 Наверх

Азербайджанские страховщики собрали 470 млн манатов за 8 месяцев года

​Азербайджанские страховщики собрали 470 млн манатов за 8 месяцев года

В январе-августе текущего года страховые компании Азербайджана собрали 469,8 млн манатов взносов, выплатили 175,5 млн манатов, сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками.

Поступления по добровольным видам страхования составили 315,6 млн манатов, выплаты – 124,1 млн манатов. Поступления по обязательным видам страхования составили 154,2 млн манатов, выплаты – 51,4 млн манатов.

На добровольные виды страхования пришлось 67,2%, обязательные - 32,8% сборов, выплаты по добровольным видам страхования составили 70,7%, по обязательным видам - 29,3% всех выплат.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!