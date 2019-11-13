Азербайджанские банки продали инвалюту на 4,1 млрд долларов за 9 месяцев

Объем операций на рынке безналичной валюты в январе-сентябре составил 19,5 млрд долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на обзор денежной политики Центробанка Азербайджана (ЦБА).

За отчетный период 81,8% операций в данном сегменте рынка осуществлено в долларах и 18,2% - других валютах.

На межбанковском валютном рынке (МВР) осуществлено 33,6%, на внутрибанковском валютном рынке (ВВР) – 66,4% безналичных валютных операций.

На МВР 95,5% операций осуществлено в долларах, 4,2% - евро, 0,3% - других валютах. Валютные операции проводились в основном на платформе Bloomberg.

Объем валютных операций на ВВР составил 12,9 млрд в долларовом эквиваленте, из них 74,8% - операции с долларом. В этом сегменте 91,4% валютных операций пришлись на операции с юридическими лицами.

Объем сделок по купле-продаже наличной инвалюты банками за отчетный период составил 4,1 млрд в долларовом эквиваленте. Из них 3,2 млрд или 78% операций пришлось на операции с долларом.