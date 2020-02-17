Азербайджан улучшил инвестиционную привлекательность

В ежегодном рейтинге лучших европейских стран для ведения бизнеса торговой палаты ЕС "EuCham" положение Азербайджана в 2020 году улучшилось на три ступени до 41-го места с 53-ми баллами.

Как передает Report, в рейтинге 2019 года Азербайджан занимал 44-е место с 52-ми баллами.

Северные страны по-прежнему находятся на вершине списка: Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия, за которыми следуют Швейцария, Великобритания и Германия. Эстония, Литва и Грузия являются выдающимися исключениями среди постсоветских стран. Украина (с 50 баллами) замыкает данный рейтинг.

В исследовании для выявления лучших стран с точки зрения инвестиционной привлекательности, используются индекс ведения бизнеса Всемирного банка и индекс восприятия коррупции от Transparency International. EuCham считает, что целостность и прозрачность бизнеса играют стратегическую роль.