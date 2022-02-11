"Азербайджанское каспийское морское пароходство" выбирает страховщика

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) объявило конкурс на шестимесячное страхование корпусов и механизмов судов "Иргиз", "Инженер Б.Мамедов", "Бакинская-3", "Бакинская-5" и "Бакинская-6".

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) объявило конкурс на шестимесячное страхование корпусов и механизмов судов "Иргиз", "Инженер Б.Мамедов", "Бакинская-3", "Бакинская-5" и "Бакинская-6".

Как сообщает Report, желающие принять участие в конкурсе могут представить свои предложения до 17:00 16 февраля в здание акционерного общества, расположенное по адресу: город Баку, Сабаильский район, ул. Микаила Гусейнова, 2.

Заинтересованные организации могут связаться по номеру (012) 404-37-00 (внутренний:1132).