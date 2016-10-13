Азербайджанский специалист вошел в список 500 глобальных лидеров исламской экономики

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский специалист по исламскому банкингу Бехнам Гурбанзаде вошел в рейтинг "Islamica 500", в который входят известные личности, внесшие вклад в развитие исламской экономики, сообщает Report.

Отечественный специалист занял 223-е место в рейтинге "глобальных лидеров исламской экономики".

В портфолио экономиста указывается, что Б.Гурбанзаде является профессиональным менеджером и знатоком реализации стратегии.

"Б.Гурбанзаде является также архитектором ряда инициатив правительства Азербайджана в связи с разработкой стратегии исламского финансирования", - указывается в тексте.

Специалист был также консультантом и работал в ряде крупных корпораций, банков в Азербайджане, России и ряде стран СНГ.

Напомним, что Б.Гурбанзаде проработал в Международном банке Азербайджана с августа 2012 года по октябрь 2015 года в качестве главы департамента исламского банкинга. После расформирования департамента был освобожден с поста директора.

Некоторое время он проработал на различных должностях в ОАО Аmrahbank и ОАО AFB Bank. С сентября текущего года Б.Гурбанзаде работает в Москве в качестве советника заместителя председателя правления Сбербанка России по развитию исламского банкинга.