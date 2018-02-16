Азербайджанский сегмент рынка FOREX вырос на 34% в прошлом году

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В 2017 году на платформе Бакинской фондовой биржи выполнены операции на 5,5 млрд манатов с валютными производными инструментами и на 402 млн манатов с товарными производными инструментами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками.

Общий объем рынка производных финансовых инструментов (FOREX) составил 5,9 млрд манатов, что на 33,8% больше, чем в 2016 году.

В прошлом году общий объем операций репо увеличился в 25 раз по сравнению с предыдущим годом и составил 51,5 млн манатов. С гособлигациями произведены 37 операций репо на 30,8 млн манатов, с корпоративными облигациями - 14 операций репо на 20,8 млн манатов.