Азербайджанский инвестиционный холдинг выбирает страховщика

Азербайджанский инвестиционный холдинг объявил открытый тендер на добровольное страхование (КАСКО) 7 служебных автомобилей, находящихся на его балансе.

Азербайджанский инвестиционный холдинг объявил открытый тендер на добровольное страхование (КАСКО) 7 служебных автомобилей, находящихся на его балансе.

Как сообщает Report, стоимость участия в тендере составляет 14 манатов.

Претенденты могут подать предложения до 13 февраля по адресу: город Баку, Сабаильский район, проспект Азербайджан, 6.

Предложения будут рассмотрены 13 февраля в 17:00 по указанному адресу.

В прошлом году победителем тендера стало ОАО Meqa Sığorta. Компании-победителю был выплачен 4 341 манат.