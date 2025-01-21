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Азербайджанский инвестиционный холдинг выбирает страховщика

Азербайджанский инвестиционный холдинг выбирает страховщика Азербайджанский инвестиционный холдинг объявил открытый тендер на добровольное страхование (КАСКО) 7 служебных автомобилей, находящихся на его балансе.
Финансы
21 января 2025 г. 14:18
Азербайджанский инвестиционный холдинг выбирает страховщика

Азербайджанский инвестиционный холдинг объявил открытый тендер на добровольное страхование (КАСКО) 7 служебных автомобилей, находящихся на его балансе.

Как сообщает Report, стоимость участия в тендере составляет 14 манатов.

Претенденты могут подать предложения до 13 февраля по адресу: город Баку, Сабаильский район, проспект Азербайджан, 6.

Предложения будут рассмотрены 13 февраля в 17:00 по указанному адресу.

В прошлом году победителем тендера стало ОАО Meqa Sığorta. Компании-победителю был выплачен 4 341 манат.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi sığortaçı seçir

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