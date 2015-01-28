Азербайджанский фильм удостоен премии международного конкурса

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Снятый азербайджанским фильммейкером фильм "Чревоугодие" (Greed) попал в первую тройку на конкурсе короткометражных фильмов "Tvebiomovies-2014".

Как сообщает Report, в конкурсе в целом участвовали 225 человек из 61 страны.

Победителей определили по количеству просмотров на "Youtube".

Посвященный альтернативной энергетике фильм Гусейна Гуламова был просмотрен на "Youtube" 31700 раз.

Остальными двумя победителя конкурса стали участники из Болгарии и Чили.

Денежную премию в размере 1500 долларов победителям вручили в главном офисе Европейского банка реконструции и развития (EBRD) в Лондоне.

Как сообщили из EBRD, структура уделяет большое внимание вопросу о восстанавливающейся энергии. В структуре заявили, что данная сфера занимает в инвестиционном портфеле банка третье место и добавили, что в прошлом году с этой целью было выделено 8,9 млрд. евро. В целом, с 2006 года в сферы, связанные с восстанавливающейся энергией, было вложено более 15 млрд. евро.