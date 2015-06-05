Азербайджанские страховщики обсудили проблемы в связи с обязательным страхованием автомобилей

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Состоялось заседание комитета обязательного страхования ассоциации азербайджанских страховщиков (ААС).

Как сообщает Report, на заседании в основном обсуждались вопросы устранения случаев уклонения от обязательного страхования автомобиля. Принято решение, что члены комитета в короткое время подготовят и представят в ААС предложения с учетом международного опыта.

Помимо этого, обсуждены проблемы, которые могут возникнуть при непосредственном регулировании "Обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств" (в клиринг-системе), а также проблемы возникновения дебиторских задолженностей страховых агентов компаниям и механизмы их решения.

На заседании участвовали председатель ААС Орхан Байрамов, юрист ассоциации Джавид Магеррамов, председатель вышеуказанного комитета, член правления компании Pasha Insurance Турал Алиев, а также другие члены комитета, представители компаний AXA Mbask, Silk Way Insurance, Mega Insurance, Standard Insurance, AtaSıgorta, Ateshgah Sigorta.