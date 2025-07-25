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Азербайджанские НБКО в I полугодии понесли убытки на сумму более 13 млн манатов

Азербайджанские НБКО в I полугодии понесли убытки на сумму более 13 млн манатов Небанковские кредитные организации (НБКО) Азербайджана завершили первое полугодие этого года с чистым убытком в размере 13,2 млн манатов, тогда как тот же период прошлого года они завершили с чистой прибылью в 76,6 млн манатов.
Финансы
25 июля 2025 г. 10:53
Азербайджанские НБКО в I полугодии понесли убытки на сумму более 13 млн манатов

Небанковские кредитные организации (НБКО) Азербайджана завершили первое полугодие этого года с чистым убытком в размере 13,2 млн манатов, тогда как тот же период прошлого года они завершили с чистой прибылью в 76,6 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За 6 месяцев операционные доходы НБКО составили 218,2 млн манатов (на 26,2% больше в годовом сравнении), операционные расходы - 149,5 млн манатов (на 93,7% больше), отчисления в специальные резервы - 76,8 млн манатов (в 26,5 раз больше), непредвиденные доходы - 0,2 млн манатов (без изменений), а выплаты по налогу на прибыль - 5,3 млн манатов (в 3,1 раза меньше).

На 1 июля этого года активы НБКО составили 963,4 млн манатов, что на 12,8% больше по сравнению с прошлым годом. Из них 671,8 млн манатов - чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 6,5%.

В отчетном периоде обязательства НБКО увеличились на 6,8%, достигнув 512,5 млн манатов, балансовый капитал вырос на 20,5%, до 450,8 млн манатов, в том числе уставный капитал увеличился на 28,7%, до 272,2 млн манатов.

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