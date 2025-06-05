Азербайджанские банки резко увеличили операции на платформе Bloomberg и рынке РЕПО

Азербайджанские банки резко увеличили операции на платформе Bloomberg и рынке РЕПО

В 2024 году азербайджанские банки заключили между собой 3 761 сделку на сумму 101,8 млрд манатов на платформе Bloomberg.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, срок 97% этих сделок составил 1-3 дня.

Кроме того, в прошлом году на межбанковском рынке РЕПО было заключено 723 сделки на сумму 11,5 млрд манатов.

По сравнению с 2023 годом, объем операций, проведенных на платформе Bloomberg, увеличился в 3,3 раза, а объем операций на межбанковском рынке РЕПО - в 2,5 раза.