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Азербайджанские банки резко увеличили операции на платформе Bloomberg и рынке РЕПО

Азербайджанские банки резко увеличили операции на платформе Bloomberg и рынке РЕПО Азербайджанские банки резко увеличили операции на платформе Bloomberg и рынке РЕПО
Финансы
5 июня 2025 г. 10:45
Азербайджанские банки резко увеличили операции на платформе Bloomberg и рынке РЕПО

В 2024 году азербайджанские банки заключили между собой 3 761 сделку на сумму 101,8 млрд манатов на платформе Bloomberg.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, срок 97% этих сделок составил 1-3 дня.

Кроме того, в прошлом году на межбанковском рынке РЕПО было заключено 723 сделки на сумму 11,5 млрд манатов.

По сравнению с 2023 годом, объем операций, проведенных на платформе Bloomberg, увеличился в 3,3 раза, а объем операций на межбанковском рынке РЕПО - в 2,5 раза.

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Версия на английском языке Azerbaijani banks significantly increase transactions on Bloomberg platform and REPO market
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bankları "Bloomberg" platformasında və REPO bazarındakı əməliyyatları kəskin artırıb

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