Азербайджанские банки первые 7 месяцев этого года завершили с чистой прибылью в 217 млн манатов

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Активы банковского сектора Азербайджана на 1 августа этого года составили 29 708,5 млн манатов, что на 5,5% меньше по сравнению с началом года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками.

Выданные клиентам кредиты составили 12 392,9 млн манатов или 41,7% банковских активов. За 7 месяцев текущего года кредитный портфель банков сократился на 22,2%.

За семь месяцев общие обязательства банков сократились на 9% - до 26,872 млрд манатов, депозитный портфель вырос на 0,3%, составив 16 465,6 млн манатов. Из них 6 834,1 млн манатов пришлось на депозиты физических, 9 631,5 млн манатов – юридических лиц. С начала года вклады населения сократились на 8%, средства компаний увеличились на 7,3%.

За январь-июль обязательства банков перед Центробанком Азербайджана сократились на 63,6% - до 616,9 млн манатов.

За отчетный период балансовый капитал кредитных организаций увеличился на 48,6% и достиг 2 836,5 млн манатов.

За 7 месяцев процентные доходы банков составили 1 145,6 млн манатов, процентные расходы – 559,1 млн манатов, непроцентные доходы - 497,3 млн манатов, непроцентные расходы – 553,4 млн манатов. В конечном итоге чистая операционная прибыль банковского сектора составила 530,4 млн манатов.

Банки направили на создание специальных резервов на покрытие убытков по активам 297,3 млн манатов, доходы сектора от других источников составили 3 млн манатов, налог на прибыль – 19,3 млн манатов. Таким образом, банковский сектор Азербайджана завершил первые 7 месяцев с чистой прибылью в 216,8 млн манатов.