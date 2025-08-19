Азербайджанская нефть в I полугодии продавалась на 5,4% дороже заложенной в бюджете

В первом полугодии 2025 года средняя экспортная цена одного барреля сырой нефти марки Azeri Light на мировом рынке составила 73,8 доллара США, что на 5,4% больше цены (70 долларов США), заложенной в бюджете на текущий год.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Справке о полугодовом исполнении государственного и сводного бюджетов на 2025 год и ожидания на конец года", опубликованной Министерством финансов.

Согласно документу, подготовленному в соответствии с требованиями международных инструментов фискальной диагностики, средняя цена азербайджанской нефти составила 81,3 доллара в январе, 77,4 доллара - в феврале, 74,1 доллара - в марте, 69,6 доллара - в апреле, 66,3 доллара - в мае и 74 доллара - в июне.