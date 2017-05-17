Азербайджанская экономика за первые 4 месяца сократилась на 1,2%

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В январе-апреле 2017 года производство ВВП в Азербайджане сократилось на 1,2% и составило 20 139,8 млн манатов. Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Снижение производства в нефтяной и перерабатывающем отраслях стало основной причиной экономического спада в стране в целом.

Производство добавленной стоимости в ненефтяном секторе экономики увеличился на 1,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

За этот период 44,6% ВВП произведено в сфере промышленности, 11% - торговли, ремонта транспортных средств, 8,2% - строительства, 7,3% - транспорта и складского хозяйства, 3% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 2,9% - размещения туристов и общественного питания, 1,7% - информации и услуг связи, 14% - прочих сферах. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 7,3% ВВП.

Объем ВВП на душу населения составил 2 075,5 маната.