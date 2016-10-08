Азербайджанская делегация провела в Вашингтоне ряд встреч

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ 6-7 октября делегация, возглавляемая министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым, в состав которой вошли представители министерства финансов, Государственного нефтяного фонда и Закрытого акционерного общества "Южный газовый коридор", приняла участие в ежегодном заседании Международного валютного фонда (МВФ) и Группы Всемирного банка, состоявшемся в Вашингтоне.

Как сообщает Report, на официальной церемонии открытия ежегодного заседания с участием высокопоставленных официальных лиц государств и правительств стран-членов МВФ и Всемирного Банка, представителей международных финансовых институтов, частного сектора и гражданского общества было продемонстрировано видеообращение президента США Барака Обамы, проведены обсуждения современного состояния и основных направлений дальнейшего развития мировой экономики, устойчивых и сбалансированных стратегий развития, по вопросам снижения уровня бедности, регулирования финансовых рынков и эффективности финансовой помощи, а также вызовов, стоящих перед глобальной экономикой.

На рабочих встречах, проведенных Самиром Шарифовым в рамках мероприятия, с вице-президентом Всемирного банка Сирилом Мюллером, руководителем Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций и исполнительным вице-президентом Всемирного банка Кеико Хондой, вице-президентом Европейского инвестиционного банка Пимом ван Баллеком, вице-президентами Азиатского банка развития Венчаем Чангом и Дивакаром Гуптой, а также официальными лицами ряда ведущих коммерческих банков, была предоставлена подробная информация об экономических реформах, проводимых азербайджанским правительством под руководством президента Ильхама Алиева, отмечалось значение проектов, осуществляемых Азербайджанской Республикой совместно с международными финансовыми институтами, подчеркнуто долговременное успешное сотрудничество. На встречах также был проведен обмен мнениями по вопросам разработки второго этапа эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз", участия вышеназванных организаций в финансировании проекта "Южный газовый коридор", и перспективам развития сотрудничества.

В ходе визита были проведены встречи азербайджанской делегации с помощником государственного секретаря США по экономическим и бизнес-связям Чарльзом Ривкином, специальным посланником и координатором по международным энергетическим вопросам Государственного департамента США Амосом Хокстайном и помощником министра финансов США по международным рынкам и развитию Марисой Лаго. На встречах была отмечена высокая оценка, данная Азербайджаном поддержке правительства США развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества, продолжению традиционного стратегического сотрудничества между двумя странами в энергетической сфере, а также осуществлению проекта "Южный газовый коридор", подчеркнута важность усилий и проведенной работы по трансконтинентальным перевозкам в регионе расположения нашей страны, проведены обсуждения других транснациональных проектов и вопросов, представляющих взаимный интерес в рамках тесного сотрудничества в международных финансовых организациях.