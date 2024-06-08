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В Азербайджане более 90% выданных ипотечных кредитов приходится на Баку

В Азербайджане более 90% выданных ипотечных кредитов приходится на Баку На 1 января текущего года общий объем ипотечных кредитов в Азербайджане вырос на 11,4% в годовом сравнении и достиг 3 млрд 301,229 млн манатов.
Финансы
8 июня 2024 г. 17:19
В Азербайджане более 90% выданных ипотечных кредитов приходится на Баку

На 1 января текущего года общий объем ипотечных кредитов в Азербайджане вырос на 11,4% в годовом сравнении и достиг 3 млрд 301,229 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд, на долю Баку пришлось 90,6% ипотечных кредитов или 2 млрд 989,381 млн манатов, что на 12,1% больше, чем годом ранее.

5,2% или 171,044 млн манатов ипотечных кредитов пришлись на долю Сумгайыта, 2,1% или 67,830 млн манатов - Гянджи, 2,2% или 72,974 млн манатов - других регионов. Это соответственно на 3,4% меньше, на 11,3% больше и на 27,4% больше, чем годом ранее.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ipoteka kreditlərinin 90 %-dən çoxu Bakının payına düşüb

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