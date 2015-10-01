Азербайджан заработал в этом году на проектах АЧГ и "Шахдениз" 5,5 млрд. долларов

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) обнародовал доходы с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и газоконденсатного месторождения "Шахдениз" за этот год.

Как сообщили Report из фонда, за январь-сентябрь текущего года в ГНФАР поступило 5 225 млн. долларов с блока месторождений АЧГ и 274 млн. долларов с месторождения "Шахдениз".

По информации, с 2001 года общие доходы с АЧГ составили 115,376 млрд. долларов, с 2007 года с "Шахдениз" - 2,394 млрд. долларов.