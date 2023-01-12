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Азербайджан является одной из 4 стран по росту реального ВВП в регионе Европы и Центральной Азии

Азербайджан является одной из 4 стран по росту реального ВВП в регионе Европы и Центральной Азии Согласно прогнозам Всемирного банка, в 2023 году рост экономики Азербайджана будет на 1,1 процентного пункта выше, чем в мире, и на 2,7 процентного пункта выше, чем в Европе и Центральной Азии (ECA).
Финансы
12 января 2023 г. 15:21
Азербайджан является одной из 4 стран по росту реального ВВП в регионе Европы и Центральной Азии

Согласно прогнозам Всемирного банка, в 2023 году рост экономики Азербайджана будет на 1,1 процентного пункта выше, чем в мире, и на 2,7 процентного пункта выше, чем в Европе и Центральной Азии (ECA).

Как сообщает Report, об этом заявил глава департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Агиль Асадов, комментируя доклад "Глобальные экономические перспективы" Всемирного банка на 2023 год.

По словам Асадова, по сравнению с прогнозом, опубликованным в июне 2022 года, Азербайджан является одной из 4 стран по динамике роста реального ВВП в регионе Европы и Центральной Азии в 2023 году.

Всемирный банк оценивает ожидания мировой экономики в соответствии с новым прогнозом в 1,7% против прогнозируемого роста в 3%. Прогнозируется, что темпы роста уровня дохода на душу населения в 2023 году будут ниже, чем до пандемии COVID-19.

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Версия на английском языке Azerbaijan one of 4 countries in terms of real GDP growth in Europe & Central Asia region
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ECA regionunda Dünya Bankının ÜDM proqnozunun artımına görə 4 ölkədən biridir

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