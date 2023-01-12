Азербайджан является одной из 4 стран по росту реального ВВП в регионе Европы и Центральной Азии

Согласно прогнозам Всемирного банка, в 2023 году рост экономики Азербайджана будет на 1,1 процентного пункта выше, чем в мире, и на 2,7 процентного пункта выше, чем в Европе и Центральной Азии (ECA).

Согласно прогнозам Всемирного банка, в 2023 году рост экономики Азербайджана будет на 1,1 процентного пункта выше, чем в мире, и на 2,7 процентного пункта выше, чем в Европе и Центральной Азии (ECA).

Как сообщает Report, об этом заявил глава департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Агиль Асадов, комментируя доклад "Глобальные экономические перспективы" Всемирного банка на 2023 год.

По словам Асадова, по сравнению с прогнозом, опубликованным в июне 2022 года, Азербайджан является одной из 4 стран по динамике роста реального ВВП в регионе Европы и Центральной Азии в 2023 году.

Всемирный банк оценивает ожидания мировой экономики в соответствии с новым прогнозом в 1,7% против прогнозируемого роста в 3%. Прогнозируется, что темпы роста уровня дохода на душу населения в 2023 году будут ниже, чем до пандемии COVID-19.