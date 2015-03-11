​Азербайджан в связи с "Азерпочт" обратился во Всемирный банк

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Министерство связи и высоких технологий (МСВТ) и Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ведут переговоры со Всемирным банком в связи с вопросом о расширении полномочий ООО "Азерпочт" по выдаче кредитов.

Как сообщает Report, об этом в беседе с журналистами заявил первый заместитель министра связи и высоких технологий Ильтимас Мамедов.

По его словам, они обратились во Всемирный банк в связи с подготовкой специального проекта и работа в этом направлении продолжается.

"На основе лицензии, которая была выдана ООО "Азерпочт", у компании не было юридических полномочий для выдачи кредитов. В настоящее время министерство связи и высоких технологий совместно с Центральным банком ведет работу, направленную на приобретение юридического права на выдачу ООО кредитов. Это не простой вопрос. Это означает, что "Азерпочт" необходимо построить свою работу в соответствии с банковской системой. Необходимо предпринять очень серьезные шаги", - сказал замминистра.

И.Мамедов добавил, что на днях ЦБА и МСВТ уже предприняли определенные юридические шаги и начали подготовительные работы: "После завершения данных работ будет осуществлена выдача соответствующей лицензии и ООО откроет в деятельности новое направление".