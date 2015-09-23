Азербайджан сокращает расходы на международные мероприятия в следующем году более чем в два раза

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В проекте государственного бюджета на 2016 год заложено 26,0 млн. манатов на финансирование мероприятий международного и республиканского значения.

Как сообщает Report со ссылкой на проект государственного бюджета на 2016 год, это означает сокращение расходов по сравнению с 2015 годом более чем в два раза. Отметим, что в 2015 году на эти цели предусмотрено 60,0 млн. манатов.

Отметим, что в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2016 год доходы прогнозируются в объеме 25,2% от ВВП или 14,566 млрд. манатов, расходы - в объеме 28,2% от ВВП или 16,264 млрд. манатов. По сравнению с соответствующими прогнозами на 2015 год доходы бюджета на будущий год сократились на 25,1%, расходы - на 22,9%. Дефицит бюджета прогнозируется в объеме 1,698 млрд. манатов, что на 2,17% больше прогноза на 2015 год.

Напомним, что в следующем году в Баку пройдут соревнования "Формула-1". Во время гонки в Баку, болиды будут двигаться параллельно морскому бульвару и сделают круг вокруг национального историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", который считается самой древней частью Баку и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Таким образом, зрители и гости смогут лицезреть весь город в течение этих соревнований. Трасса протяженностью в 6 км будет иметь несколько достаточно серьезных изменений высоты, подъемов и спусков.