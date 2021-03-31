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Азербайджан в прошлом году сократил резервные активы на 2 млрд долларов

Азербайджан в прошлом году сократил резервные активы на 2 млрд долларов В 2019 году общая стоимость резервных активов страны увеличилась на 5,1 млрд долларов
Финансы
31 марта 2021 г. 11:43
Азербайджан в прошлом году сократил резервные активы на 2 млрд долларов 
Общая стоимость резервных активов Азербайджана в 2020 году снизилась на 2 млрд долларов США. 

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана. 

Напомним, что в 2019 году общая стоимость резервных активов страны увеличилась на 5,1 млрд долларов.
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Версия на английском языке Azerbaijan reserve assets fall by $2B 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ötən il ehtiyat aktivlərini 2 milyard dollar azaldıb

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