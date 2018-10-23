Азербайджан увеличивает доходы и расходы госбюджета

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Доходы государственного бюджета на 2019 год прогнозируются в объеме 22 917,5 млн манатов, расходы - 24 780,1 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пакет госбюджета на 2019 год.

В прогнозе госбюджета на 2019 год 7 316,0 млн манатов или 31,9% составляют отчисления по линии министерства налогов, 11 364,3 млн манатов или 49,6% - трансферт из Госнефтефонда, 3451,6 млн манатов или 15,1% - отчисления по линии Государственного таможенного комитета, 785,6 млн манатов или 3,4% - прочие доходы.

Базовая цена нефти в госбюджете на 2019 год заложена на уровне 60 долларов за баррель.

Доходы госбюджета, за вычетом трансфертов ГНФАР, составляют 11 553,2 млн манатов, что на 3,3% превышает прогноз на 2018 год и на 10,9% фактическое исполнение бюджета за 2017 год.

В структуре доходов госбюджета на 2019 год 13 700,3 млн манатов или 59,8% приходится на нефтяной сектор, 9217,2 млн манатов или 40,2% - на ненефтяной сектор. Доходы нефтяного сектора на 2,7%, ненефтяного сектора – на 4,7% выше прогнозов на 2018 год.

Отметим, что доходы уточненного бюджета на 2018 год равны 22 149,0 млн манатов, расходы - 23 100 млн манатов.