​Азербайджан увеличил размер выделяемых фермерам помощи

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о дополнительных мерах по усилению государственной поддержки развития растениеводства.

Как передает Report, согласно распоряжению, Кабинет Министров Азербайджанской Республики за счет средств, предусмотренных в расходах "Государственной программы по надежному обеспечению населения в Азербайджанской Республике продовольственной продукцией в 2008-2015 годах" в подпункте 1.10.1.3 Указа Президента Азербайджанской Республики от 22 декабря 2014 года номер 413 "О применении Закона Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2015 год", должен обеспечить повышение на 25 процентов объема помощи, предоставляемой за счет средств государственного бюджета на топливо и моторные масла, используемые производителями сельскохозяйственной продукции при возделывании каждого гектара посевных площадей и осуществлении многолетних посевов.

В то же время, помощь, предоставляемую производителям сельскохозяйственной продукции за топливо и моторные масла, используемые при возделывании посевных площадей, а также субсидию, предоставляемую за льготную продажу Открытым акционерным обществом "Агролизинг" и другими юридическими и физическими лицами минеральных удобрений, должен выплачиваться также физическим и юридическим лицам, осуществляющим повторные (промежуточные) посевы.

Министерство финансов Азербайджана должно решить вопросы, вытекающие из части 2 настоящего Распоряжения.