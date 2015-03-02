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    ​Азербайджан увеличил объем табачных изделий

    За последний год экспорт табачных изделий возрос в 12 раз

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ За январь этого года в Азербайджан импортированы табак и табачные изделия на 33 308,14 тыс. долларов, что на 31,81% превышает показатель соответствующего периода прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в результате этого объем импортированных в январе 2015 году в страну табака и табачных изделий составил 5,80% от общего объема импорта.

    В отчетный период из Азербайджана экспортированы табак и заменители на 1 337,60 тыс. долларов, что в 11,62 раза превышает показатель соответствующего периода прошлого года. В 2014 году экспорт табака и заменителей составил 0,11% от общего объема экспорта. 

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