​​​​​​​Азербайджан удвоил в I квартале прямые инвестиции в экономику Турции

14:05

Азербайджан в первом квартале текущего года осуществил прямые инвестиции в экономику Турции на сумму $92,6 млн, что в 2,3 раза больше чем за тот же период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные Центрального банка Азербайджана.

Доля этих инвестиций в общем объеме прямых инвестиций резидентов Азербайджана за рубежом выросла с 12,1% до 29,4%.

В то же время Турция в отчетном периоде инвестировала в Азербайджан $300,9 млн (+15%). Доля турецких инвестиций в Азербайджане выросла с 17,3% до 19,8%.

Всего за январь–март 2025 года резиденты Азербайджана осуществили за рубежом инвестиции на сумму $315,1 млн (на 4,6% меньше, чем годом ранее), тогда как приток иностранных инвестиций в страну достиг $1,519 млрд (+0,7%).