Азербайджан впервые выступит донором бедных стран, поддерживаемых МАР

В рамках ежегодного весеннего совещания Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), которое пройдет 12-14 апреля в Вашингтоне, Азербайджан примет участие в обсуждениях о выделении средств для поддержки бедных стран в качестве страны-донора.

Как сообщили Report в бакинском представительстве ВБ, каждые три года доноры собираются для пополнения ресурсов Международной ассоциации развития (МАР).

«Это будет девятнадцатое пополнение ресурсов МАР (МАР19). Азербайджан и другие страны-доноры объявят о своих обязательствах в рамках МАР19 к концу этого года», - сказали в представительстве, уточнив, что Азербайджан будет представлен на этой встрече в качестве наблюдателя и впервые примет участие в пополнении средств МАР.

Процесс пополнения ресурсов обычно предусматривает проведение четырех официальных совещаний в течение года.

МАР является одним из крупнейших источников помощи для 75 беднейших стран мира, 39 из которых находятся в Африке, а также крупнейшим источником донорских средств, обеспечивающих базовые социальные услуги в этих странах.

Самое последнее – восемнадцатое – пополнение ресурсов МАР (МАР18), завершившееся в декабре 2016 года, составило рекордную сумму в 75 млрд долларов США, предназначенную для финансирования проектов в течение трехлетнего периода, который закончится 30 июня 2020 года.

Предполагается, что благодаря средствам, предоставляемым в рамках МАР-18, будет, в частности, обеспечено базовыми услугами в области здравоохранения и питания до 400 млн человек, проведена вакцинация 130-180 миллионов детей, обеспечены безопасные роды примерно у 20 млн женщин за счет участия квалифицированных медицинских работников. Около 45 миллионов человек получат доступ к чистой воде, и, как ожидается, будет подготовлено 9-10 млн учителей для более чем 300 млн детей.

Азербайджан присоединился к Группе Всемирного банка в 1992 году и в первые годы сотрудничества стране предоставлялись только льготные кредиты по линии МАР. На сегодня экономическое развитие Азербайджана, в том числе доходы на душу населения, что является одним из главных показателей для выдачи льготных кредитов, вышли за рамки критериев для стран-членов МАР.

Право на получение займов МАР имеют страны с ВВП на душу населения не более 1165 долларов [порог в 2018 финансовом году]. В 2018 году ВВП на душу населения в Азербайджане составил 8 126,2 маната (4 780 доллара).

В настоящее время Азербайджан получает кредиты в соответствии с условиями Международного банка реконструкции и развития (МБРР входит в Группу ВБ).

За период сотрудничества Группа ВБ в целом выделила Азербайджану кредиты на реализацию свыше 50 проектов в стране на сумму свыше трех миллиардов долларов. В настоящее время реализуются еще семь проектов на сумму около 1,5 миллиарда долларов. Помимо кредитов, в 1995-2014 годах ВБ выделил Азербайджану 45 грантов на общую сумму 41,586 миллиона долларов.

Илаха Мамедли