Азербайджан сократил кредитование по гослинии в 60 раз

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ За январь-июль этого года уполномоченными банками Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) по государственной линии выданы ипотечные кредиты на сумму 1,1 млн. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

По информации, это в 59,3 раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

За последний год средняя сумма ипотечных кредитов выросла на 0,5% или 185 манатов и составила 40 833 манатов, средний срок выдачи кредитов увеличился на 1 месяц - до 280 месяцев (23 года и 4 месяца), среднегодовая процентная ставка по кредитам сократилась на 0,02 процентных пункта - до 6,7%, ежемесячная сумма погашения кредита снизилась на 0,05% или 1,4 маната - до 296,1 маната.