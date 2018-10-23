Азербайджан снизит вдвое верхний предел внешнего госдолга

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Расходы на обслуживание государственного долга (основной долг и проценты) в госбюджете страны на 2019 год прогнозируются в объеме 2 334,8 млн манатов, что на 72 млн манатов или на 3,2% больше, чем в 2018 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пакет госбюджета на 2019 год.

В структуре расходов 172,6 млн манатов предусмотрено на обслуживание внутреннего госдолга (+69,4 млн манатов), 2 162,2 млн манатов - обслуживание внешнего госдолга (+2,6 млн манатов).

Рост расходов на обслуживание внутреннего госдолга связан с ростом объема гособлигаций, а также выплатам по гарантированным государством векселям НКО "Аграркредит", выпущенным для приобретения проблемных активов Международного банка Азербайджана.

Верхний предел внутреннего госдолга прогнозируется на уровне 500 млн манатов (на 200 млн манатов или 28,6% меньше, чем в 2018 году), внешнего госдолга – 1 млрд манатов (на 1,15 млрд манатов или 53,5% меньше, чем в 2018 году), верхний предел госгарантий – 4 млрд манатов.