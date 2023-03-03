Азербайджан представлен на заседании Черноморского банка торговли и развития

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов участвует на 16-м специальном заседании совета руководителей Черноморского банка торговли и развития, начавшем сегодня работу в Салониках (Греция).

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов участвует на 16-м специальном заседании совета руководителей Черноморского банка торговли и развития, начавшем сегодня работу в Салониках (Греция).

Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, в повестку заседания входят увеличение абонентского капитала банка и утверждение первого этапа Среднесрочной стратегии и бизнес-плана на 2023-2026 годы, охватывающего 2023-2024 годы.

Черноморский банк торговли и развития был создан в 1999 году странами-членами ОЧЭС - Албанией, Азербайджаном, Арменией, Болгарией, Грузией, Молдовой, Румынией, Россией, Турцией, Грецией и Украиной. Банк со штаб-квартирой в Салониках поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество, участвует в выделении кредитов на проекты государственного и частного секторов в странах-членах, открытии кредитных линий, предоставлении инвестиций и гарантий и финансировании торговли.