Азербайджан отстает от соседних стран по количеству платежных карт

Для стимулирования безналичных платежей в Азербайджане банкам предложено пересмотреть условия работы с пластиковыми картами и POS-терминалами.

Для стимулирования безналичных платежей в Азербайджане банкам предложено пересмотреть условия работы с пластиковыми картами и POS-терминалами.

Как сообщает Report, об этом говорится в пакете предложений "Белый лист" (White paper), подготовленном Американской торговой палатой в Азербайджане (AmCham).

"В последнее десятилетие сегмент платежных карт в Азербайджане динамично развивается. С 2010 года количество платежных карт увеличилось в 2 раза и достигло 8,7 млн, в 3,5 раза увеличилось количество карточных операций.

Несмотря на такой рост, сегмент платежных карт по-прежнему отстает в плане развития по сравнению с конкурирующими рынками. На каждые 100 человек приходится в среднем 87 платежных карт. Этот показатель равен 181 в Грузии, 197 в России и 220 в Казахстане. Среднее количество банкоматов (ATM) и POS-терминалов на каждые 100 тысяч человек составляет 26 и 542 соответственно. Этот показатель составляет 71 и 1 818 единиц для Грузии, 66 и 995 для Казахстана и 132 и 2 090 для России. Снятие наличных средств продолжает оставаться основной частью операций с платежными картами в Азербайджане. В первом полугодии 2020 года эти операции составляли 75% от общего объема операций, при этом в Казахстане этот показатель составляет 38%, В России - 29%, а в мире - 14%".