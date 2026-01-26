Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Азербайджан обсудил со Всемирным банком реализацию совместных проектов

    Финансы
    • 26 января, 2026
    • 14:51
    Азербайджан обсудил со Всемирным банком реализацию совместных проектов

    Всемирный банк видит большой потенциал для расширения сотрудничества с Азербайджаном в сферах инфраструктуры, зеленой энергии, градостроительства и логистики.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана, об этом заявил региональный директор ВБ по вопросам инфраструктуры в Европе и Центральной Азии Чарльз Кормье на встрече с министром финансов Сахилем Бабаевым.

    Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и ВБ, проекты, реализуемые при финансовой поддержке банка, в частности, текущие и будущие программы в инфраструктурном, градостроительном, энергетическом и цифровом секторах.

    Бабаев отметил, что в рамках 30-летнего партнерства ВБ предоставил в общей сложности около $5,2 млрд на 54 проекта в поддержку Азербайджана. По его словам, это внесло значительный вклад в осуществление экономических реформ и обеспечение устойчивой инфраструктуры.

    "Кормье подчеркнул, что ВБ придает большое значение долгосрочному и эффективному сотрудничеству с Азербайджаном и высоко ценит экономические реформы, проводимые в стране. Он заявил о большом потенциале расширения сотрудничества с Азербайджаном в сферах инфраструктуры, зеленой энергии, градостроительства и логистики", - говорится в информации.

    Всемирный банк Министерство финансов Сахиль Бабаев Чарльз Кормье инфраструктура
    Фото
    Dünya Bankı ilə həyata keçirilən layihələrin icra vəziyyəti müzakirə olunub

    Последние новости

    15:01

    ВСУ ударили по НПЗ "Славянск Эко" в Краснодаре

    Другие страны
    14:53

    ASK и Ассоциация производителей Израиля подписали Меморандум о взаимопонимании - ОБНОВЛЕНО

    Бизнес
    14:52

    Азербайджан в 2025 году увеличил экспорт нефти в Грецию почти в 2 раза

    Энергетика
    14:51
    Фото

    Азербайджан обсудил со Всемирным банком реализацию совместных проектов

    Финансы
    14:44
    Фото

    Вернувшимся в села Бадара и Сеидбейли 25 семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:40

    В Армении ожидают роста турпотока после открытия границы с Турцией

    В регионе
    14:36

    Вучич: Внеочередные парламентские выборы в Сербии могут состояться осенью

    Другие страны
    14:34

    Амнистия в Азербайджане затронула уже более 12,3 тыс. человек

    Происшествия
    14:28

    Индонезия получила от Франции первые три истребителя Rafale

    Другие страны
    Лента новостей