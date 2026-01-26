Азербайджан обсудил со Всемирным банком реализацию совместных проектов

Всемирный банк видит большой потенциал для расширения сотрудничества с Азербайджаном в сферах инфраструктуры, зеленой энергии, градостроительства и логистики.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана, об этом заявил региональный директор ВБ по вопросам инфраструктуры в Европе и Центральной Азии Чарльз Кормье на встрече с министром финансов Сахилем Бабаевым.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и ВБ, проекты, реализуемые при финансовой поддержке банка, в частности, текущие и будущие программы в инфраструктурном, градостроительном, энергетическом и цифровом секторах.

Бабаев отметил, что в рамках 30-летнего партнерства ВБ предоставил в общей сложности около $5,2 млрд на 54 проекта в поддержку Азербайджана. По его словам, это внесло значительный вклад в осуществление экономических реформ и обеспечение устойчивой инфраструктуры.

"Кормье подчеркнул, что ВБ придает большое значение долгосрочному и эффективному сотрудничеству с Азербайджаном и высоко ценит экономические реформы, проводимые в стране. Он заявил о большом потенциале расширения сотрудничества с Азербайджаном в сферах инфраструктуры, зеленой энергии, градостроительства и логистики", - говорится в информации.