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Азербайджан обсудил с АБР предложения по проектам государственно-частного партнерства

Азербайджан обсудил с АБР предложения по проектам государственно-частного партнерства В Министерстве экономики Азербайджана обсуждены подготовленные Азиатским банком развития (АБР) предложения по проектам государственно-частного партнерства в различных сферах.
Финансы
17 февраля 2025 г. 18:54
Азербайджан обсудил с АБР предложения по проектам государственно-частного партнерства

В Министерстве экономики Азербайджана обсуждены подготовленные Азиатским банком развития (АБР) предложения по проектам государственно-частного партнерства в различных сферах.

Как сообщает Report, обсуждения прошли на встрече заместителя министра экономики Самеда Баширли с делегацией во главе с региональным директором АБР по развитию частного сектора, руководителем миссии Энрико Пиналли.

На встрече была дана высокая оценка сотрудничеству с АБР в рамках государственно-частного партнерства, подчеркнута важность реализуемых проектов в сфере энергетики, окружающей среды, инфраструктуры, транзитно-логистической сферы, цифрового развития и других направлений.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ADB ilə dövlət-özəl tərəfdaşlığı layihələrinə dair təklifləri müzakirə edib

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